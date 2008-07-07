Ющенко влаштував Тимошенко і Стельмаху очну ставку?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить нараду щодо відновлення макроекономічної стабільності. Нарада відбувається у Секретаріаті Глави держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у нараді беруть участь прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ, голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ, директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України Валерій ГЕЄЦЬ, директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН.

За пропозицією Президента нарада розпочалася із заслуховування доповіді голови Нацбанку В.СТЕЛЬМАХА щодо узгодження планів Національного банку у монетарній політиці із новим макроекономічним прогнозом уряду.

Також на нараді заплановані виступи прем`єр-міністра і міністра фінансів.

Підсумки наради підіб`є глава держави.

Як повідомляв УНІАН, уряд України не погоджував з Національним банком зміну прогнозу інфляції на 2008 рік з 15,3% до 15,9%.

Про це журналістам повідомив голова правління Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

«У мене немає коментарів, тому що в нас не було ніякої офіційної інформації, ми не брали участь там (в обговоренні змін прогнозу – УНІАН)», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Крім того, за словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, уряд змінив деякі макроекономічні показники, зокрема, збільшив прогноз інфляції за підсумками року з 15,3% до 15,9%.

Раніше своєю постановою від 27 червня №581 Кабмін погіршив прогноз зростання інфляції за підсумками 2008 року з 9,6% до 15,3%.