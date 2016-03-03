У Парижі збираються міністри "нормандської четвірки" щодо вирішення ситуації на Донбасі

Порядку денного зустрічі, про яку домовилися на Конференції з питань безпеки у Мюнхені 13 лютого, немає, повідомляє радіо "Свобода". Голова французької дипломатії Жан-Марк Еро прийматиме у Парижі своїх колег Павла Клімкіна, Франка-Вальтера Штайнмайєра та Сергія Лаврова.

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Очікується, що на зустрічі сторони обговорюватимуть питання встановлення режиму тиші, обміну заручниками та проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.

Нещодавно під час візиту до України міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС у Парижі 3 березня буде ключовою. Крім того, він очікує досягнення "необхідних компромісів" щодо ситуації на сході України під час цієї зустрічі.

"Нормандська четвірка" – Німеччина, Франція, Україна, Росія – на переговорах обговорює способи врегулювання конфлікту на Донбасі. Переговори проводяться на рівні міністрів закордонних справ, глав держав.