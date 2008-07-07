Ющенко бачить, що корупція цвіте, і звинувачує Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлює занепокоєння станом боротьби з корупцією в державі і констатує необгрунтовану бездіяльність Кабінету міністрів України щодо створення дієвої системи запобігання корупції та розроблення комплексних заходів для протидії цьому явищу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йдеться у листі до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Глава держави неодноразово наголошував на тому, що однією з проблем, які потребують невідкладного розв`язання в Україні, є корупція, оскільки вона становить значну загрозу демократії, реалізації принципу верховенства права та становленню громадянського суспільства.

На вирішення зазначених питань спрямована низка указів Президента України, зокрема від 1 лютого 2008 року №80 «Про деякі заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної антикорупційної політики», від 11 квітня 2008 року №328 «Про деякі заходи щодо запобігання корупції в судах та правоохоронних органах» та від 5 травня 2008 року №414 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 квітня 2008 року «Про заходи щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення цілісної антикорупційної політики», які містять відповідні доручення Кабінету міністрів України.

Серйозне занепокоєння Президента викликає стан виконання цих актів. На сьогодні Кабінетом міністрів України не розроблено та не подано на розгляд Верховної Ради України проекти законів про запровадження декларування доходів та видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та членів їх сімей, про створення єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, притягнутих до адміністративної чи кримінальної відповідальності за корупційні дії, про заборону надання благодійної допомоги на потреби судів та правоохоронних органів, а також заборони отримання судами та правоохоронними органами матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги.

У своєму листі Президент звертає увагу прем`єр-міністра на те, що досі не здійснюється антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів, підготовку яких здійснюють органи виконавчої влади, незважаючи навіть на введення посади Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.

У цьому контексті Президент вимушений констатувати необгрунтовану бездіяльність Кабінету міністрів України щодо створення дієвої системи запобігання корупції та розроблення комплексних заходів для протидії цьому явищу.

Крім цього, з метою ліквідації підґрунтя корупції, на думку глави держави, Уряду доцільно скасувати або переглянути власні нормативно-правові акти, що встановлюють плату за послуги, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування.

В.ЮЩЕНКО пропонує посилити роботу у зазначеному напрямі та забезпечити виконання відповідних указів Президента. Про результати розгляду глава держави просить поінформувати особисто.