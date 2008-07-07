Семенюк до Кріля не піде - вона бачить себе Президентом

Голова Фонду державного майна України, член СПУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО категорично спростовує інформацію про її можливий перехід у партію «Єдиний центр».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Соціалістичної партії України.

«Я в СПУ з 1991 року, пройшла з партією весь її шлях, пережила нелегкі опозиційні роки. Сьогодні Соцпартія висунула мене кандидатом у Президенти України, в яких я маю намір брати участь і отримати переконливий результат", - заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Вона додала, що її діяльність на посаді голови Фонду держмайна, закони, прийняті з її ініціативи парламентом, суспільна діяльність на чолі Союзу жінок України "За майбутнє дітей" – "все свідчить про те, що я відстоюю ідеї соціальної справедливості, захищаю інтереси держави".

Тому, наголосила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, "про зраду партії з мого боку не може бути й мови". "Я нікуди не збираюся йти, моє життя і робота пов`язані з СПУ. А ті, хто поширює такі чутки, мають одну мету - посіяти ворожнечу», - заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Вона також додала, що Президент Віктор ЮЩЕНКО ніколи не допомагав їй особисто і не був лобістом її політичних інтересів. «ЮЩЕНКО виступає за дотримання норм Конституції в даних конкретних випадках, коли йдеться про незаконне перепідпорядкування Фонду, спробах рейдерських захоплень ФДМ депутатами та урядом. Він просто виконує президентські обов`язки - подвигу або політичних симпатій тут немає», - впевнена голова Фонду держмайна.

Як повідомлялося, за даними інтернет-газети «Сейчас», уже найближчим часом «Єдиний центр» чекає поповнення «принциповими» політиками першого ешелону. Серед них - столичний мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, а також його недавній суперник Віталій КЛИЧКО. Не виключають перехід в «Єдиний центр» соціалістки Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, яка, як відомо, досі зберігає своє крісло голови Фонду держмайна, пише "Сейчас".