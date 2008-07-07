Литвина не влаштовує принцип політичної лояльності у бюджеті

Фракція Блоку Литвина готова завтра запропонувати шлях виходу із ситуації, що склалася нині у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції Володимир ЛИТВИН сьогодні на Погоджувальній раді парламенту.

Він пропонує провести спеціальне засідання ВР за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Кабінету міністрів України з тим, щоб «вийти на нормальну цивілізовану взаємодію» між гілками влади.

«У нас є пропозиції виходу із ситуації, і ми готові завтра їх запропонувати», - наголосив В.ЛИТВИН.

На його переконання, необхідно продовжити роботу ВР в пленарному режимі. За його словами, необхідно прийняти рішення про те, що парламент на наступному тижні працюватиме у пленарному режимі. Він додав, що в такому випадку в наступний вівторок можна було б розглянути проект змін до бюджету України, щоб наступного четверга прийняти закон в цілому.

При цьому В.ЛИТВИН підкреслив, що у фракції є зауваження щодо проекту змін до бюджету, оскільки підхід до фінансування окремих галузей народного господарства передбачає розподіл коштів «за принципом політичної лояльності».