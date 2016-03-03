Київрада не підтримала прохання до ЦВК призначити вибори до райрад на 29 травня

Як передає кореспондент УНІАН, за даний проект рішення проголосували 53 з 101 зареєстрованого в залі депутатів (всього в міськраді 120 депутатів).

Це питання розглядалося відразу після того, як депутати відмовилися підтримати проект рішення, запропонований мером Києва Віталієм Кличком, про звернення до ЦВК про надання додаткових роз'яснень щодо процесу призначення і проведення виборів у райради. За це проголосували лише 50 депутатів.

"Ми - депутати Київради, ставши свідками неможливості проведення виборів у районні в місті Києві ради, звертаємося до Центральної виборчої комісії з проханням надати роз'яснення щодо порядку та строків призначення таких виборів, у тому числі щодо суб'єкта подання для призначення таких виборів, а також повноважень районних у місті Києві рад", - йшлося в проекті звернення Київради до ЦВК.

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Кличко звернув увагу, що на сьогоднішній день немає чітко прописаного поділу повноважень депутатів Київради та районних рад, що може призвести до того, що при наявності і тих, і тих не буде можливості налагодити ефективну роботу над вирішенням проблем громади Києва.

Після численних виступів депутатів з фракцій "Самопоміч", "Свобода", "Єдність" і "Батьківщина", які стверджували, що відповідні роз'яснення можуть бути отримані Київрадою і без додаткового звернення до ЦВК, а також що відсутні якісь незрозумілі моменти, які потребували б дійсно окремого звернення до ЦВК, мер зазначив, що є різні думки в сесійній залі і різні бачення. Тому є необхідність звертатися за додатковими роз'ясненнями до ЦВК. Однак депутати не погодилися із зауваженнями мера.

Після цих двох голосувань у роботі Київради було оголошено перерву.

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Довідка УНІАН. 23 липня 2015 року Київрада прийняла рішення "Про управління районами міста Києва", яким визначила межі повноважень 10 районних рад у Києві і призначила перші вибори депутатів таких райрад на 27 березня 2016 року.

ЦВК оголосила про початок процесу з виборів депутатів райрад Києва з 6 лютого 2016 року.

У той же час 5 лютого Окружний адмінсуд Києва прийняв рішення зупинити дію постанови ЦВК про проведення в столиці 27 березня виборів у райради.

28 січня ЦВК і кілька політичних сил подали скарги на рішення Окружного адмінсуду про скасування виборів до райрад Києва.

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