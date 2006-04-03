Тимошенко та Янукович ”переписували” на себе голоси

Лідер партії “Віче” Інна БОГОСЛОВСЬКА заявляє, що більшість голосів виборців “переписувались” на Блок Юлії Тимошенко та Партію регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Фальсифікація, яка має абсолютно всеукраїнській масштаб, проводилася в усіх без виключення регіонах України, і тенденція, на користь яких сил переписувалися голоси, вже теж абсолютно очевидна. Це дві політичні сили: Регіони України і Блок Тимошенко”, - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

Вона зазначила, що практично по всіх дільницях, де партіям, що не пройшли до Верховної Ради, вдалося добитися перерахунку голосів, виявлялися різниці у кількості реальних голосів виборців та записах у протоколах, поданих до Центральної виборчої комісії.