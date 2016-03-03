Гройсман переконує, що Україна отримає безвізовий режим вже цього року

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", передає ТСН.

Голова парламенту додав, що рішення може бути прийнято навіть у першому півріччі цього року.

"У 2016 році рішення щодо безвізового режиму будуть прийняті. Можливо, у першому півріччі… Все залежить від Єврокомісії", - заявив спікер.

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"Вищі посадові особи Європейського Союзу мене запевнили, що у 2016 році безвізовий режим дійсно буде. Є лише два питання, які потрібно вирішити - створити Національне агентство запобігання корупції і внести декілька технічних змін… до закону про електронні декларації", - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що Королівство Нідерланди виступає за перенесення розгляду питання про введення безвізового режиму з Україною після референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, запланованого на 6 квітня.