Кличко називає свій "вступ" до ЄЦ політичною фантазією

Депутат Київської міської ради, голова фракції Блоку Віталія Кличка в Київраді Віталій КЛИЧКО спростовує інформацію про його можливе входження в партію “Єдиний центр” (ЄЦ).

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Блоку Кличка.

“Блок Віталія Кличка не розглядає варіантів входження в ЄЦ”, – зазначається у повідомленні.

“Сьогодні ряд шанованих і авторитетних видань розповсюдили неперевірену і недостовірну інформацію про можливе входження Віталія Кличка та його Блоку в новостворену партію «Єдиний центр». Оскільки джерело такої інформації звично сховалося за «анонімністю», ми публічно звертаємося до керівництва ЄЦ з проханням уникати заяв про співпрацю, за якими не стоїть нічого, окрім політичних фантазій”, – йдеться у повідомленні прес-служби блоку.

Коментуючи появу в ЗМІ згаданої інформації, Віталій КЛИЧКО зауважив, що не вів і не веде жодних переговорів з ЄЦ.

«Чомусь багато функціонерів вважають, що мій статус радника Президента автоматично означає наближеність до голови його апарату (Віктора БАЛОГИ – УНІАН) і його політичних проектів. І цю версію підхоплює багато журналістів, хоча насправді завдання радників – давати Президенту ширший погляд на велике коло значущих суспільних проблем і не передбачає автоматичної співпраці з тими чи іншими політичним силам. На даний момент ніяких переговорів з ЄЦ не велося і не ведеться. Так що сподіваюся, що представники «Єдиного центру» надалі будуть коректно подавати інформацію і не видавати бажане за дійсне», – сказав В.КЛИЧКО.

Як повідомлялося, в інтернет-газеті «Сейчас» з’явилася інформація про те, що начебто уже найближчим часом «Єдиний центр» чекає поповнення «принциповими» політиками першого ешелону. Серед яких були названі столичний мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, його недавній суперник Віталій КЛИЧКО і соціалістка Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, яка є головою Фонду держмайна.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО категорично спростувала інформацію про її можливий перехід у партію «Єдиний центр».

«Я в СПУ з 1991 року, пройшла з партією весь її шлях, пережила нелегкі опозиційні роки. Сьогодні Соцпартія висунула мене кандидатом у Президенти України, в яких я маю намір брати участь і отримати переконливий результат", - передає слова В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО прес-служба Соціалістичної партії України.