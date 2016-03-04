Деканоідзе призначила собі першого заступника

Як повідомили УНІАН у Департамент комунікації НПУ, відповідне представлення колективу відомства відбулося на відеоселекторній нараді за участю керівників підрозділів та територіальних управлінь Національної поліції.

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Глава Нацполіції Хатія Деканоідзе окреслила коло питань, якими займатиметься її новопризначений перший заступник.

"Я як глава Національної поліції вимагатиму від першого заступника абсолютно нове спрямування роботи кримінальної поліції, нову методологію, а також розкриття, розкриття і ще раз розкриття. Ми розуміємо, що це дуже важке завдання. Але я вважаю, що людина, яка дуже добре справилася з Київською областю, зможе це зробити", - наголосила вона.

Другим завданням Трояна Хатія Деканоідзе назвала побудову нової структури кримінальної поліції і координацію роботи обласних підрозділів та центрального апарату відомства, зокрема, і в протидії незаконним заволодінням транспортних засобів.

Водночас Троян запевнив, що реформа структури Нацполіції триватиме.

"Ми продовжимо реформування структури поліції загалом і перейдемо до кримінального блоку", – зазначив він.

Крім того, Троян назвав серед пріоритетів роботи поліції – протидію латентній, організованій, міжрегіональній та етнічній злочинності.