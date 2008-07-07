Бютівець видасть свої досягнення окремою брошурою

Народний депутат України Оександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) вважає головною проблемою нинішньої української влади її відірваність від суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Харкові.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, у той час як у більшості розвинутих країн метою влади є служіння інтересам людей і суспільства, сьогодні в Україні прості люди цікавлять політиків з кон’юнктурних міркувань, і той, хто отримав владу, просто забуває про виборців.

«Сьогодні головна проблема нашої політики у тому, що вона відірвана від суспільства, політиків цікавлять люди лише у момент виборів, і як тільки політична складова відходить на другий план, люди відходять на четвертий план», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

За словами депутата, сьогодні, можливо, вперше у Харкові він робить спробу депутатського звіту. Він складається з трьох напрямків: законотворча діяльність, прийом і допомога громадянам, робота Благодійного фонду Олександра Фельдмана.

Депутат повідомив, що узяв участь у розробці і написанні 28 законопроектів, до його приймальні з 1 вересня 2006 року по 1 липня цього року звернулося 4843 осіб, особисто він заслухав 1867 громадян. Благодійний фонд Фельдмана за 2006-2008 роки надав матеріальної допомоги понад 1 тисячі організацій та понад 150 тисячам жителів Харківської області і Харкова на суму близько 30 млн. грн.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, узагальнені результати його депутатської діяльності планується видати окремою брошурою, яку буде розповсюджена серед жителів регіону з тією метою, щоб налагодити контакт з людьми, отримати їхню оцінку, почути критику і пропозиції для удосконалення роботи. До цієї роботи, сказав він, буде також залучена створена за його ініціативою громадська організація «Народний контроль», у газеті «Время» створюється спеціальна рубрика. «Люди можуть критикувати, - сказав О.ФЕЛЬДМАН, - підказувати, задавати нові напрямки або окреслювати своє ставлення до цієї діяльності».

Він зазначив, що проведення звіту є його власною ініціативою, і висловив сподівання, що харків’яни дадуть об’єктивну оцінку його депутатській роботі. Її результати могли б бути значно більшими, сказав депутат, «якби Верховна Рада працювала, законопроектів було б більше, можливості реагування на депутатські запити було б більше, зустрічей було б більше і коефіцєнт корисної дії також був би більшим. Зрозуміло, що неповна робота Ради в 2006 році, блокування трибуни тощо відбилося на якості роботи».

Наступний звіт народний депутат планує провести наприкінці 2008 року. Нові напрямки своєї діяльності він пов’язує з поглибленням соціальної спрямованості програм і проектів. Один з них, зокрема, буде торкатися дитячої безпритульності в Україні, повідомив О.ФЕЛЬДМАН.