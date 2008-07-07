Балога: уряду не уникнути ганьби з прийняттям бюджету

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА прогнозує, що схвалення Верховною Радою змін до державного бюджету на цей рік, імовірно, наштовхнеться на низку перешкод політичного, економічного й організаційного характеру.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі Президента. (Кабінет міністрів 5 липня затвердив зміни до державного бюджету-2008 і передав їх до ВР – УНІАН).

За словами В.БАЛОГИ, оптимізм уряду щодо затвердження бюджетних коректив до парламентських канікул можна було б лише вітати, якби не існувало реальних передумов до зриву голосування з цього питання.

Глава Секретаріату Президента вважає, що Кабінет міністрів має усвідомлювати ризик того, що принаймні до осені держава житиме за кошторисом, зміни до якого мали бути остаточно прийняті ще у березні. «Той факт, що парламентська більшість і утворений нею уряд не спромоглися ще три місяці тому привести держбюджет до належного вигляду, вже сьогодні слід записати в графу їхніх відчутних прорахунків. Це урядово-коаліційне недбальство склало високу ціну втрат для національної економіки та мільйонів українських родин», - заявив В.БАЛОГА.

Він звернув увагу, що Кабмін виносить на розгляд Верховної Ради змінений бюджет, не маючи обґрунтованого аналізу макроекономічних показників. Зокрема, зазначив В.БАЛОГА, Національний банк так і не узгодив із урядом прогнозований рівень інфляції до кінця року. Так само немає чіткого розуміння щодо пріоритетів розподілу бюджетних видатків, додав він.

«Складається враження, що уряду важливо створити лише видимість активності в бюджетному питанні, а не домогтися ухвалення зваженого, реалістичного фінансового документа. Напевно, єдиним наслідком зусиль Кабінету міністрів щодо прийняття змін до бюджету стане їх публічна презентація. Призначена на понеділок бюджетна вистава в "Українському домі" свідчить також і про те, що Кабмін апріорі не мав наміру корегувати статті держбюджету за підсумками наради в Президента щодо макроекономічних показників", вважає В.БАЛОГА.

Отже, впевнений він, "всі заяви уряду про те, що бюджет складений з урахуванням пропозицій глави держави і НБУ, є лише словесною маскувальною сіткою. Це виключно урядовий бюджет».

Ще одним аргументом на підтвердження припущення про труднощі в ухваленні бюджетних змін В.БАЛОГА назвав внутрішні проблеми в коаліції. Він не виключив, що позакоаліційні фракції вкотре не голосуватимуть, аби продемонструвати суспільству фактичну відсутність більшості у Раді. Крім того, на думку глави Секретаріату Президента, з політичних міркувань вони навряд чи погодяться розділити відповідальність за рішення, до підготовки якого не були залучені. Тому, за словами В.БАЛОГИ, "в цій ситуації єдиною підставою для оптимізму коаліції є твердження прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО про повний комплект у більшості навіть після виходу двох депутатів".

«Звісно, рівняння 226-2=228 є новим словом в арифметиці, проте для результативного голосування, без залучення голосів інших фракцій, це все-таки не допоможе», - зазначив він.

Глава Секретаріату також звернув увагу, що багато народних депутатів з фракцій більшості нині фізично відсутні в Києві, і тому для лідерів коаліції буде вельми складно забезпечити конституційний принцип «один депутат – один особистий голос». Для того, щоб гарантувати бездоганну процедуру голосування за бюджет, потрібно, за словами В.БАЛОГИ, щонайменше провести витратну кампанію з мобілізації народних депутатів, деякі з яких вже давно поза всіма зонами всіх можливих досяжностей. Безсумнівно, депутати від опозиції прискіпливо контролюватимуть процес голосування, додав він.

У зв`язку з тим В.БАЛОГА відзначив, що уряд, добре усвідомлюючи всі проблемні моменти ухвалення змін до держбюджету, "грає на суспільних очікуваннях і тому активно діє в сфері піару".

«Час на затвердження у Верховній Раді бюджетних коректив згаяно, це очевидно всім і насамперед – самим урядовцям. Тому Кабмін зараз розганяє інформаційні хвилі, аби створити ілюзію своєї продуктивної роботи у цьому питанні. У разі провалу голосування уряд одержує громовідвід – парламент – і спокійнісінько чекає осені, аби повторити бюджетну пісню зі словами про дієвість коаліції. Однак Кабміну не варто втішатися розрахунком на те, що йому вдасться уникнути відповідальності за ганьбу з прийняттям держбюджету. Це питання, яке треба буде якось пояснювати ледь не кожному українцю», – відзначив глава Секретаріату Президента.