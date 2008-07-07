Балога: уряду не уникнути ганьби з прийняттям бюджету
Аргументи голови Секретаріату Президента
Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА прогнозує, що схвалення Верховною Радою змін до державного бюджету на цей рік, імовірно, наштовхнеться на низку перешкод політичного, економічного й організаційного характеру.
Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі Президента. (Кабінет міністрів 5 липня затвердив зміни до державного бюджету-2008 і передав їх до ВР – УНІАН).
За словами В.БАЛОГИ, оптимізм уряду щодо затвердження бюджетних коректив до парламентських канікул можна було б лише вітати, якби не існувало реальних передумов до зриву голосування з цього питання.
Глава Секретаріату Президента вважає, що Кабінет міністрів має усвідомлювати ризик того, що принаймні до осені держава житиме за кошторисом, зміни до якого мали бути остаточно прийняті ще у березні. «Той факт, що парламентська більшість і утворений нею уряд не спромоглися ще три місяці тому привести держбюджет до належного вигляду, вже сьогодні слід записати в графу їхніх відчутних прорахунків. Це урядово-коаліційне недбальство склало високу ціну втрат для національної економіки та мільйонів українських родин», - заявив В.БАЛОГА.
Він звернув увагу, що Кабмін виносить на розгляд Верховної Ради змінений бюджет, не маючи обґрунтованого аналізу макроекономічних показників. Зокрема, зазначив В.БАЛОГА, Національний банк так і не узгодив із урядом прогнозований рівень інфляції до кінця року. Так само немає чіткого розуміння щодо пріоритетів розподілу бюджетних видатків, додав він.
«Складається враження, що уряду важливо створити лише видимість активності в бюджетному питанні, а не домогтися ухвалення зваженого, реалістичного фінансового документа. Напевно, єдиним наслідком зусиль Кабінету міністрів щодо прийняття змін до бюджету стане їх публічна презентація. Призначена на понеділок бюджетна вистава в "Українському домі" свідчить також і про те, що Кабмін апріорі не мав наміру корегувати статті держбюджету за підсумками наради в Президента щодо макроекономічних показників", вважає В.БАЛОГА.
Отже, впевнений він, "всі заяви уряду про те, що бюджет складений з урахуванням пропозицій глави держави і НБУ, є лише словесною маскувальною сіткою. Це виключно урядовий бюджет».
Ще одним аргументом на підтвердження припущення про труднощі в ухваленні бюджетних змін В.БАЛОГА назвав внутрішні проблеми в коаліції. Він не виключив, що позакоаліційні фракції вкотре не голосуватимуть, аби продемонструвати суспільству фактичну відсутність більшості у Раді. Крім того, на думку глави Секретаріату Президента, з політичних міркувань вони навряд чи погодяться розділити відповідальність за рішення, до підготовки якого не були залучені. Тому, за словами В.БАЛОГИ, "в цій ситуації єдиною підставою для оптимізму коаліції є твердження прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО про повний комплект у більшості навіть після виходу двох депутатів".
«Звісно, рівняння 226-2=228 є новим словом в арифметиці, проте для результативного голосування, без залучення голосів інших фракцій, це все-таки не допоможе», - зазначив він.
Глава Секретаріату також звернув увагу, що багато народних депутатів з фракцій більшості нині фізично відсутні в Києві, і тому для лідерів коаліції буде вельми складно забезпечити конституційний принцип «один депутат – один особистий голос». Для того, щоб гарантувати бездоганну процедуру голосування за бюджет, потрібно, за словами В.БАЛОГИ, щонайменше провести витратну кампанію з мобілізації народних депутатів, деякі з яких вже давно поза всіма зонами всіх можливих досяжностей. Безсумнівно, депутати від опозиції прискіпливо контролюватимуть процес голосування, додав він.
У зв`язку з тим В.БАЛОГА відзначив, що уряд, добре усвідомлюючи всі проблемні моменти ухвалення змін до держбюджету, "грає на суспільних очікуваннях і тому активно діє в сфері піару".
«Час на затвердження у Верховній Раді бюджетних коректив згаяно, це очевидно всім і насамперед – самим урядовцям. Тому Кабмін зараз розганяє інформаційні хвилі, аби створити ілюзію своєї продуктивної роботи у цьому питанні. У разі провалу голосування уряд одержує громовідвід – парламент – і спокійнісінько чекає осені, аби повторити бюджетну пісню зі словами про дієвість коаліції. Однак Кабміну не варто втішатися розрахунком на те, що йому вдасться уникнути відповідальності за ганьбу з прийняттям держбюджету. Це питання, яке треба буде якось пояснювати ледь не кожному українцю», – відзначив глава Секретаріату Президента.