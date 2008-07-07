«Наша Україна» хоче, щоб парламент зосередився на судовій реформі

Фракція «Наша Україна» вимагатиме на завтрашньому засіданні парламенту ухвалити проект закону про внесення змін до Закону України "Про статус суддів" та проект закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України" й тим самим розпочати довгоочікувану судову реформу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна-Народна самооборона», про це заявив голова партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Коментуючи внесені урядом поправки до держбюджету, політик зазначив, що «на жаль, уряд врахував далеко не всі пропозиції Президента України та фракції НУНС. Зокрема, це стосується соціального, гуманітарного та оборонного напрямків».

«Останній пленарний тиждень парламент має займатися законами, а не політиканством. Тому ми закликаємо всі фракції у Верховній Раді не вдаватися до блокування трибуни», - підкреслив голова «Нашої України».

В.КИРИЛЕНКО також зазначив, що «Наша Україна» не буде підтримувати жодних постанов щодо звіту уряду чи його відставки.

«Очевидно, що перед Кабінетом міністрів постало багато викликів, - зазначив він. – Однак завдання парламенту - ухвалювати необхідні суспільству закони, а не діяти за принципом «чим гірше, тим краще», - переконаний політик.