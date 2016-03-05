"Документ без сенсу і логіки": Україна повинна вийти з Мінської угоди - Ярош

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат України Дмитро Ярош.

Так, політик назвав "зрадою національних інтересів" проведення місцевих виборів на окупованій території до повного її переходу під контроль України, що закріплено в Комплексі заходів з виконання мінських угод.

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"Це однозначно зрада національних інтересів, якщо б наша влада дотримувалася саме такі пункти. На мій погляд, ті ж другі мінські домовленості, які були підписані, денонсовані самими подіями. Ми пам'ятаємо, що після Мінська-2 вже була проведена операція російсько-терористичних військ у Дебальцевому. Тому вже всі ці положення не мають сенсу і логіки", - сказав Ярош.

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Він зазначив, що підтримує думку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про те, що вибори на Донбасі повинні бути проведені тільки після встановлення українською владою повного контролю над окупованими районами.

Також Ярош вважає, що Україна повинна вийти з мінського формату і залучити до переговорного процесу США і Великобританію як гарантів її суверенітету і територіальної цілісності згідно з Будапештським меморандумом.

Як повідомляв УНІАН, в Держдепі США заявили, що Вашингтон наполягає на повному виконанні Мінських домовленостей усіма сторонами конфлікту на Донбасі.

Раніше в ході переговорів в "нормандської" форматі глави МЗС Франції, ФРН і РФ виступили за проведення виборів на Донеччині у першій половині 2016 року. У свою чергу глава МЗС України Павло Клімкін виступив проти виборів до повного виконання Мінських угод, у тому числі в питанні безпеки.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.