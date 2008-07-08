Яценюк навів депутатам приклад відставки Ющенка і Єханурова

Юридичні підстави для розгляду питання про відповідальність уряду є, але в результаті цього може бути ухвалене неконституційне рішення парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на сесії парламенту голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, коментуючи заяви представників фракції Партії регіонів щодо необхідності розгляду питання про відповідальність Кабінету міністрів України у сесійній залі.

«Юридичні підстави для розгляду цього питання є, і я змушений це констатувати, але маса юридичних колізій, які зараз існують в даному акті, може однозначно тягнути за собою неконституційність даного акту», – сказав голова ВР.

Він зазначив, що сьогодні в опозиції є всі «юридичні можливості» для прийняття рішення про недовіру Кабміну, але «не вистачає політичних можливостей». «Було б абсолютно зрозуміло, якби була сформована нова коаліція, поданий новий склад Кабінету міністрів України, і таким чином було б конституційно прийняте рішення щодо передачі влади новій коаліції й новому складу уряду», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Коментуючи юридичний бік ймовірного розгляду питання про відповідальності Кабінету міністрів України, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що законом про Кабмін передбачено імперативну норму щодо необхідності розгляду питання про відповідальність уряду протягом десяти днів з моменту внесення такого акту. Він додав, що відповідно до регламенту ВР таке питання вноситься без голосування до порядку денного.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що під проектом постанови, де йдеться про відповідальність уряду, є 150 підписів. «Формально-юридично, з одного боку, збережені правові норми щодо внесення резолюції недовіри до парламенту та розгляду її протягом десяти днів», – сказав спікер. З іншого боку, за його словами, не дивлячись на те, що є «всі правові підстави щодо розгляду даного питання», до парламенту внесено проект постанови про відповідальність уряду в той час, коли відповідно до Конституції України має бути внесений проект резолюції недовіри урядові.

Голова ВР нагадав, що єдиний раз, коли в українському парламенті була проголосована резолюція недовіри – це була резолюція недовіри прем`єр-міністру України Віктору ЮЩЕНКУ.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що згідно з законодавством України питання про відповідальність уряду має бути обов’язково розглянуто у профільних комітетах парламенту, однак цього не зроблено.

Також спікер нагадав, що у 2006 році Верховна Рада ухвалила рішення про відставку уряду, очолюваного Юрієм ЄХАНУРОВИМ, але згодом сама ж скасувала «власну неконституційну постанову на підставі подання Президента України». А.ЯЦЕНЮК застеріг парламент від повторення такої ж ситуації.

Крім того А.ЯЦЕНЮК наголосив, що голосування за недовіру Кабінету міністрів України має відбуватися шляхом індивідуального голосування, як це і було при формуванні Кабінету міністрів України (при голосуванні за призначення чинного уряду народні депутати піднімалися з місць і озвучували свою позицію – УНІАН).

Після такого коментарю А.ЯЦЕНЮК оголосив на вимогу фракцій Партії регіонів та КПУ перерву.

Він зазначив, що це необхідно зробити для з’ясування, «чи будемо нормально працювати, чи будемо йти шляхом політичної деструкції, розвалу країни».

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови “Про відповідальність Кабінету міністрів України”, внесений, зокрема, народним депутатом України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ (фракція Партії регіонів). Проектом постанови передбачено прийняти резолюцію про недовіру Кабінету міністрів.