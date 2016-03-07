Україна просить країни ЄС і США посилити тиск на Росію для звільнення Савченко – президент
14:05, 07 березня 2016Політика
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Україна звернулася з листом до країн ЄС і США з проханням посилити тиск на Росію для звільнення льотчиці Надії Савченко.
REUTERS
Про це президент України Петро Порошенко написав у Twitter.
Він також повідомив, що доручив генконсулу України в Ростові, що відвідав Савченко і доповів про стан її здоров’я, «завтра знову пробиватися до неї на зустріч».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні українських консулів допустили до Савченко у СІЗО, після її відвідування вони заявили, що стан здоров’я льотчиці погіршився. Однак українських медиків до неї досі не допускають.
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