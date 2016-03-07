Україна просить країни ЄС і США посилити тиск на Росію для звільнення Савченко – президент

Про це президент України Петро Порошенко написав у Twitter.

Він також повідомив, що доручив генконсулу України в Ростові, що відвідав Савченко і доповів про стан її здоров’я, «завтра знову пробиватися до неї на зустріч».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українських консулів допустили до Савченко у СІЗО, після її відвідування вони заявили, що стан здоров’я льотчиці погіршився. Однак українських медиків до неї досі не допускають.

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