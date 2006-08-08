Тарасюк готує Януковичу план візитів

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК наголошує, що зовнішньополітичний курс України залишиться незмінним, незалежно від складу уряду.

Про це йдеться у коментарі Б.ТАРАСЮКА, розповсюдженому прес-службою блоку “Наша Україна”.

“Я збираюся активно продовжувати свою діяльність на посаді голови зовнішньополітичного відомства, – зауважив новопризначений Б.ТАРАСЮК. – Хочу наголосити, що зовнішньополітичний курс нашої держави залишиться незмінним, незалежно від складу уряду. Про це неодноразово заявляв Президент Віктор ЮЩЕНКО, цьому є і конституційні підстави. Зокрема, стаття 106 Конституції України залишає за Президентом керівництво зовнішньополітичною діяльністю нашої країни”.

“Крім того, – відзначив Б.ТАРАСЮК, – ми можемо говорити про це не лише виходячи з положень Конституції, а й з політичних домовленостей, досягнутих минулого тижня. Про це свідчить і підписаний ключовими політичними силами парламенту Універсал національної єдності”.

“Відразу після схвалення нового складу уряду я отримав цілу низку телефонних дзвінків від своїх закордонних колег, – розповів голова МЗС України, – і сьогодні вже можна говорити про підготовку до візиту в Україну міністра закордонних справ Словаччини Яна КУБІША і мого візиту до Варшави на запрошення польської колеги Анни ФОТИГИ”.

“Крім того, сьогодні я маю представити прем’єр-міністру пропозиції МЗС щодо міжнародних контактів на рівні глав урядів, – додав Б.ТАРАСЮК. – І якщо прем’єр затвердить цей графік, ми активно працюватимемо над його підготовкою”.

Нагадаємо, сьогодні о 14.30 у приміщенні МЗС України пройде церемонія представлення прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ міністра закордонних справ України Б.ТАРАСЮКА