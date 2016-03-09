Наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 11 березня

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"У п'ятницю, 11 березня, в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Тристороння контактна група в Мінську підписала угоду про технічні аспекти завершення розмінування на 12 узгоджених ділянках уздовж лінії зіткнення, а також про припинення навчань з бойовою стрільбою уздовж 30-кілометрової зони уздовж лінії зіткнення.

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У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що маркування територій для розмінування на Донбасі можливе тільки після припинення провокацій з боку окупаційних військ РФ.