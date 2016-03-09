Порошенко закликає у разі необхідності посилити санкції проти Москви, щоб звільнити Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом сьогодні в Анкарі.

Він нагадав, що сьогодні не лише день народження Тараса Шевченка, а й день міжнародної солідарності з Надією Савченко, українським офіцером, який вже два роки незаконно утримується у в’язниці РФ.

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«Сьогодні головне наше завдання – врятувати Надію, усі ці дні українська влада, українське МЗС зв’язувалося з нашими партнерами, світовими лідерами, закликаючи їх посилити тиск на Росію»,- заявив Порошенко.

«Я закликаю всіх світових лідерів посилити тиск на РФ, забезпечити звільнення Надії Савченко і у випадку, якщо для цього буде необхідно посилити санкції супроти Москви – я впевнений, що це треба робити», - додав президент.

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Як повідомляв УНІАН, моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) звернувся до керівництва ПАРЄ та до національних парламентів з вимогою застосувати тиск на Росію для негайного звільнення члена постійної делегації в ПАРЄ, народного депутата Надії Савченко.