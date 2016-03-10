У БПП вважають, що Європа має продовжувати політику санкцій проти Росії
За словами народного депутата, санкції проти Російської Федерації повинні зберігатися до тих пір, поки не будуть виконані Мінські угоди.
Європейські країни і надалі повинні продовжувати політику санкцій проти Російської Федерації.
Про це розповіла перший заступник голови Комітету у закордонних справах, народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенко», Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі телеканалу «Рада».
«У Європейському Союзі є якась певна кількість країн, які мають всередині дуже серйозні лобі, які хочуть вже сьогодні говорити про пом'якшення або про скасування санкцій для Росії. Для нас це означає, що ми маємо з такими країнами безпосередньо працювати і доносити їм і всьому світу, яку загрозу для них несе Путін », — заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
За словами народного депутата, санкції проти Російської Федерації повинні зберігатися до тих пір, поки не будуть виконані Мінські угоди.
«Навіть якщо в травні-червні в рамках Європейського Союзу буде серйозне обговорення питання про продовження санкцій, то я сподіваюся, що здоровий глузд і розуміння того, що Путін не виконав жодної з умов мінських домовленостей, призведе до того, що санкції таки будуть продовжені », — зазначила Климпуш-Цинцадзе.
«Санкції будуть зберігатися до тих пір, поки Російська Федерація буде поводити себе так, як вона поводить себе зараз», — підкреслила вона.