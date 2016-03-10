У БПП вважають, що Європа має продовжувати політику санкцій проти Росії

Європейські країни і надалі повинні продовжувати політику санкцій проти Російської Федерації.

Про це розповіла перший заступник голови Комітету у закордонних справах, народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенко», Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі телеканалу «Рада».

«У Європейському Союзі є якась певна кількість країн, які мають всередині дуже серйозні лобі, які хочуть вже сьогодні говорити про пом'якшення або про скасування санкцій для Росії. Для нас це означає, що ми маємо з такими країнами безпосередньо працювати і доносити їм і всьому світу, яку загрозу для них несе Путін », — заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За словами народного депутата, санкції проти Російської Федерації повинні зберігатися до тих пір, поки не будуть виконані Мінські угоди.

«Навіть якщо в травні-червні в рамках Європейського Союзу буде серйозне обговорення питання про продовження санкцій, то я сподіваюся, що здоровий глузд і розуміння того, що Путін не виконав жодної з умов мінських домовленостей, призведе до того, що санкції таки будуть продовжені », — зазначила Климпуш-Цинцадзе.

«Санкції будуть зберігатися до тих пір, поки Російська Федерація буде поводити себе так, як вона поводить себе зараз», — підкреслила вона.