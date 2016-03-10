Яценюк заявив, що завжди намагався уникати сумнозвісного сценарію 2005 року

«Я ніколи не буду скаржитися на президента. Я мовчатиму до кінця. Але кінець ще дуже далеко», - зіронізував він.

Деякі політичні коментатори проводять паралелі з розколом між президентом Віктором Ющенком і прем'єром Юлією Тимошенко, який у підсумку, підірвав результати продемократичної "помаранчевої" революції 2004 року.

Дехто з колишніх політичних союзників віддає превагу достроковим виборам, але це помилка, - зазначає Яценюк.

«Після того, як відбудуться дострокові парламентські вибори, повірте мені, вони ніколи не зможуть сформувати прореформаторськийі прозахідний уряд», - додав він, зазначивши будь-яка нова коаліція буде складатися з «10 різних партій з абсолютно різними ідеологіями».

«Ця країна зовсім інша, ніж була два роки тому… Нова поліція, нова армія, нова фіскальна політика, нова енергетична політика, нова соціальна політика, нові люди в уряді, дуже сильне суспільство».

«Я зробив все, що можу в поточних умовах. Я можу зробити більше, але ми повинні натиснути на газ», - заявляє Яценюк в інтерв'ю Financial Times.