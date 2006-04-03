«Замах на Геннадія Корбана. Причини зволікання розкриття злочину»

4 квітня о 15-00 в УНІАН, в конференц-залі на першому поверсі відбудеться прес-конференція на тему: «Замах на Геннадія Корбана. Причини зволікання розкриття злочину». В роботі візьмуть участь - адвокат Г.Корбана екс-прокурор Жовтневого району м.Дніпропетровська Юрій Курилов, адвокат Олексій Нижник (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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