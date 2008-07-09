Тимошенко: голосів для відставки уряду в цієї зграї немає

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає політичною провокацією заяву про наявністьу Верховній Раді достатньої кількості голосів депутатів для відставки уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Я можу вам сказати твердо й упевнено – ніякої кількості голосів для відставки уряду в цієї зграї немає. Якби в них ці голоси були, вони б уже оголосили про нову коаліцію, вже висунули б нового спікера, нового прем`єра і новий склад уряду. Це виключно політичні провокації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр розраховує, що демократична коаліція, Президент і уряд будуть єдині в тому, щоб «до відходу цієї унікальної Верховної Ради на канікули країна отримала бюджет».

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови “Про відповідальність Кабінету Міністрів України”, внесений народними депутатами з фракції Партії регіонів. Проектом постанови передбачено прийняти резолюцію про недовіру Кабінету Міністрів.

8 липня на пленарному засіданні ВР фракція Партії регіонів наполягала на розгляді цього питання. Народний депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ заявив, що в парламенті достатньо голосів, щоб відправити уряд у відставку.