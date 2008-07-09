Регіонали поки що пропонують "свої послуги" коаліції

Фракція Партії регіонів готова залишити сесійний зал парламенту, давши можливість коаліції проголосувати за зміни до бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Верховної Ради заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, на сьогодні позиції фракцій не узгоджені, і фракція Партії регіонів наполягає на першочерговому розгляді звіту уряду.

О.ЄФРЕМОВ наголосив: «Якщо наша позиція заважає коаліції прийняти відповідне рішення щодо бюджету, то ми не виключаємо варіант, що ми можемо таке право надати».

За його словами, незрозуміло, чому блокується трибуна ВР (депутатами від БЮТ – УНІАН). «Якщо наша присутність заважає якоюсь мірою прийняти зміни до бюджету, то ми готові покинути зал і дати право коаліції голосувати за ті законопроекти, які вони вважають необхідними», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, якщо коаліція зацікавлена, щоб фракція Партії регіонів брала участь у голосуванні, то повинна поставити першим питанням звіт уряду.

Як сказав О.ЄФРЕМОВ, є можливості для ефективного закінчення цієї сесії, тому «пропонуємо свої послуги».