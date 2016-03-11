Ніхто не очікує від України виконання Мінських угод, доки українські бійці гинуть на Донбасі – посол США

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол США в Україні Джеффрі Пайєтт заявив сьогодні під час зустрічі з випускниками Києво-Могилянської академії.

«Щодо питання безпеки на сході (України - УНІАН). Для США зрозуміло, що першим важливим кроком в імплементації Мінських угод є встановлення безпеки. Ніхто не очікує виборів (на окупованому Донбасі - УНІАН) чи прогресу в Раді щодо імплементації зобов’язань, які взяла на себе Україна доти, доки українські солдати будуть гинути та зазнавати поранень щодня», - заявив він.

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За словами посла, в першу чергу, необхідно сфокусуватись на встановленні справжнього режиму припинення вогню на Донбасі

«Ми працюємо над іншими пунктами «Мінська», включно з відновленням Україною контролю над національно визнаним кордоном в кінцевому рахунку», - заявив Пайєтт.

«Це моє очікування, і ми продовжуємо працювати над цим з іншими нашими міжнародними партнерами», - зауважив посол.