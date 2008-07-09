Луценко погрожує людині Балоги відповідальністю за тиск на МВС

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про тиск з боку Секретаріату Президента України на МВС у справі про позбавлення народного депутата Давида ЖВАНІЇ українського громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Мені відомо про те, що існує якесь подання в Генеральну прокуратуру, мені відомо також, що співробітник Секретаріату Президента пан ПУКШИН особисто його вручив генералу ЯРЕМІ, особисто здійснює тиск на співробітників міністерства, що я вважаю цілком неприпустимим, і попереджаю його (ПУКШИНА – УНІАН) про відповідальність за тиск на співробітників органів внутрішніх справ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр повідомив, що не знайомий зі змістом подання Секретаріату Президента в Генеральну прокуратуру. «Надалі, очевидно, я прочитаю це подання в установленому порядку і у встановлений час, і в рамках нашої компетенції приймемо законне рішення. До речі, я можу сказати, що паспорт видавався давно, за терміном давності навіть засновницькі документи – картка обліку та анкети – всі вони знищені давно, ще до мого приходу в міністерство. Якщо я не помиляюся, документи зберігаються не більше п`яти років, а минуло вже більше десяти. Тому, як діяти в цій неординарній ситуації, мені поки що не відомо. Юристи міністерства зараз вивчають усі наші можливості», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

У той же час, на думку міністра, навколо українського громадянства Д.ЖВАНІЇ створено штучний ажіотаж, а «особиста політична зацікавленість пана ПУКШИНА і, очевидно, пана БАЛОГИ, який є безпосереднім його начальником, перешкоджають об`єктивному розвитку цієї ситуації».

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО звернувся в Святошинський райсуд Києва із заявою про скасування рішень, що дозволили Д.ЖВАНІЇ свого часу отримати українське громадянство. Суть претензій прокуратури полягала в суперечності даних щодо тимчасових періодів перебування і проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, які були підставою для прийняття рішень, що дозволили йому одержати українське громадянство.

11 червня Святошинський райсуд задовольнив прохання О.МЕДВЕДЬКА про відкликання з цього суду його заяви про перегляд рішення Радянського райсуду столиці від 10 вересня 1999 року, яким було підтверджено проживання в Україні з 1991 року Д.ЖВАНІЇ.

18 червня в прес-службі Апеляційного суду столиці повідомили, що суд своєю постановою поновив Генеральній прокуратурі терміни на апеляційне оскарження рішення Радянського районного суду від 30 вересня 1999 року, на підставі якого Д.ЖВАНІЯ одержав громадянство України.

2 липня Апеляційний суд Києва ухвалив частково задовольнити апеляційну скаргу заступника генерального прокурора у справі про громадянство Д.ЖВАНІЇ. Згідно з постановою, рішення Радянського райсуду від 1999 року скасоване і справа направлена в Святошинський районний суд Києва на новий розгляд.

3 липня народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ, який представляв інтереси Д.ЖВАНІЇ в Апеляційному суді Києва, подав до Верховного Суду України касаційну скаргу.