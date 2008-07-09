Партія регіонів вимагає від БЮТ розблокувати роботу парламенту

Партія регіонів вимагає від Блоку Юлії Тимошенко розблокувати роботу парламенту.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

“Партія регіонів вимагає негайного ухвалення законів, які захистили б громадян України. Наголошуємо – немає зараз більш важливого завдання, ніж захист громадян України від надвисоких цін, породжених інфляцією, від різкого зниження рівня життя”, - наголошується у заяві.

Разом з цим “регіонали” зазначають, що “не розуміють позицію БЮТ, який замість негайного ухвалення такого пакету законів заблокував трибуну парламенту, паралізувавши роботу вищого законодавчого органу країни”.

Партія регіонів вимагає відновлення роботи парламенту, наголошується у заяві.

”У гарячі дні літа, коли один день рік годує, така позиція є не лише безвідповідальною, але і злочинною. Нехай коаліція, якщо вона спроможна, ухвалить ті закони, які вона вважає потрібними для України”, - наголошується у документі.

Також члени Партії регіонів переконані, що “коаліції вже не існує”.

”Не можна робити весь народ заручником вузькопартійного інтересу БЮТ, який, боячись звіту уряду перед народом, боячись негативної оцінки парламентом роботи нинішнього Кабінету міністрів, чіпляється за владу будь-якою ціною і блокує всю роботу. Так не чинять відповідальні політики, так не поводяться державні люди. Закликаємо БЮТ до відповідальності, до обов’язку перед народом!”, – підсумовують “регіонали”.

Як повідомляв УНІАН, депутати від фракції БЮТ другий день поспіль блокують трибуну і президію парламенту.

Учора лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що “бютівці” блокуватимуть роботу ВР до того часу, доки першим питанням не будуть розглянуті зміни до держбюджету на поточний рік.