Вінський звільнив гендиректора аеропорту «Бориспіль»

Міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ підписав 7 липня наказ про звільнення Олександра ШИШКОВА з посади гендиректора державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (наказ № 823).

Про це повідомляє прес-служба Мінтрансзв`язку.

Відповідно до наказу, виконуючим обов`язки генерального директора аеропорту «Бориспіль», починаючи з 8 липня 2008 року, призначено Сергія МУРАШКІНА, начальника виробничо-диспетчерської служби «Борисполя».

Таке рішення ухвалено на період до вирішення питання про керівника цього підприємства в установленому порядку.

Як повідомлялося, згідно з контрактом від 8 квітня 2005 р. № 2-2005, О.ШИШКОВ був призначений на посаду гендиректора до 9 квітня 2010 року. Разом із тим Державіаслужба своїм наказом від 17 травня 2006 року звільнила О.ШИШКОВА від обов`язків генерального директора "Борисполя". О.ШИШКОВ потім оскаржив це рішення в суді. Наказом Мінтрансзв`язку від 12 березня 2008 року № 280 О.ШИШКОВ був поновлений на посаді гендиректора на виконання рішення Дарницького районного суду м. Києва про його поновлення на посаді.

Й.ВІНСЬКИЙ тоді повідомив, що це тимчасовий захід. «ШИШКОВА я поновив відповідно до рішення суду, я не міг не виконати рішення суду. А в принципі, вирішено питання про те, що працюватиме інша людина (на посаді директора «Борисполя» - УНІАН), О.ШИШКОВ знає про це й готовий працювати з цією людиною як перший заступник», - повідомив міністр.

У зв`язку з поновленням на роботі О.ШИШКОВА, директор аеропорту Юрій СОЛОНЧУК наказом міністерства від 12 березня 2008 року був звільнений з достроковим розірванням укладеного з ним контракту.

Ю.СОЛОНЧУК обіймав цю посаду з 29 грудня 2006 року.

Довідка УНІАН. Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль» (ДМА «Бориспіль»), розташований за 29 км від Києва, є найбільшим міжнародним аеропортом в Україні.