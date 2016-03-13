Демократичні політичні сили домовилися про конфігурацію нової коаліції

Демократичні політичні сили домовилися про конфігурацію майбутньої парламентської більшості.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова правління Центру соціологічних і політичних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран.

"Очевидно, що зараз домовилися, принаймні, про конфігурацію майбутньої парламентської більшості, майбутньої коаліції. І маємо всі шанси, що це будуть фактично ті самі п'ять політичних сил, які були до того. Приблизний формат тих політичних сил, які утворили коаліцію, збережеться", - заявив Таран.

За словами експерта, небезпека, яка зараз стоїть перед Україною, має переконати депутатів мати спільну відповідальність за дії уряду.

"Хотілося б бачити колективну відповідальність всіх фракцій, які утворюють більшість, за дії уряду. Цього ніколи не було, на превеликий жаль. Але без цього ми матимемо сценарій, який вже бачили. Очевидно, що небезпека, яка зараз стоїть перед країною, має переконати депутатів, що краще цю спільну відповідальність мати", - зазначив експерт.

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада не змогла проголосувати за висловлення недовіри уряду Арсенія Яценюка.

18 лютого про вихід з коаліції оголосила фракція "Батьківщина", а на наступний день - "Самопоміч". У той же час лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що його політсила готова повернутися в коаліцію.

Таким чином, зараз коаліція складається лише з фракцій "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту", при цьому серед парламентаріїв є різні думки щодо того, чи існує коаліція взагалі.

Зараз в БПП обговорюється можливий склад нового уряду та нової коаліції. Про переговори з цього приводу заявляв лідер фракції Юрій Луценко.