Вибори до облради у Нікополі визнано недійсними

Сьогодні вночі Дніпропетровська обласна територіальна виборча комісія ухвалила рішення про визнання недійсними виборів до Дніпропетровської обласної ради у місті Нікополі (всього на 61 дільниці).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова обласної ТВК Анатолій ГАЛКА.

За його словами, підставою для такого рішення стали суттєві розбіжності у протоколах Нікопольської міської територіальної виборчої комісії та протоколів дільничних виборчих комісій щодо поданих голосів за окремі політичні сили. Зокрема, це стосується Блоку Юлії Тимошенко, Партії зелених України, Демократичної партії України, партії „Нова сила”.

У виборах до Дніпропетровської обласної ради 26 березня взяли участь 69 тисяч 29 жителів Нікополя. Всього у місті нараховується 113 тисяч 525 виборців.