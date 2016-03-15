Гройсман: Сьогодні ВР має ухвалити останній безвізовий закон - про електронне декларування

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Володимир Гройсман під час засідання парламенту.

Він зазначив: “Сьогодні - останній закон, який має ухвалити ВР для запровадження безвізового режиму”. Він додав, що “цей закон і Національне агентство із запобігання корупції, яке уряд створить в найближчий тиждень, надасть право на безвізовий режим для громадян України”.

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Гройсман підкреслив, що “будь-яких інших застережень я не почув” під час зустрічі з представниками Європарламенту та ЄС. Голова ВР висловив переконання: “ми наше завдання маємо сьогодні виконати на відмінно”.

Гройсман сподівається, що парламент працюватиме продуктивно і “різні політичні фантазії не заважатимуть приймати відповідні рішення, які необхідні для українського суспільства”. За його словами, необхідно буде в найближчі дні шукати вихід із політичної кризи, яка склалася.