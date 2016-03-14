Експерти закликали Раду підтримати правки Порошенка до "безвізового" закону про електронне декларування

Зокрема, експерт РПР, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін в коментарі УНІАН заявив, що "законопроект в редакції правок президента має бути прийнятий, інакше ми не отримаємо безвізовий режим. Більше того, правки глави держави майже на 100% повертають законопроект до його ефективного стану застосування – повертається кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях", - заявив він.

"Навіть ті службовці, які вже задекларували свої статки, все одно змушені будуть їх подати ще раз за новою формою. Система запускається в цьому році, що найголовніше", - додав Шабунін.

Також, за словами експерта, вже є позиція двох єврокомісарів, які говорять про те, що закон має бути прийнятий з усіма правками президента без жодних їхніх змін.

"Завтра ми побачимо, хто з парламентаріїв готовий розміняти безвізовий режим заради збереження своїх корупційних статків", - заявив експерт.

"Є два критерії, які ще залишилося виконати з безвізового режиму – голосування цього закону та запуск Національної агенції із запобігання корупції, яка в тому числі регулюється цим законом. Запуск агенції залежить від того, чи буде обрано двох людей до керівного органу. Голосування має відбутись сьогодні ввечері", - зауважив Шабунін.

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Крім того, учасники антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ сьогодні виступали із заявою, в якій закликала ВР підтримати пропозиції президента до скандального закону про електронне декларування:

"Попри наявність серйозних недоліків (особливо щодо надмірного послаблення відповідальності), пропозиції президента можуть вважатися компромісними за існуючих обставин. Зміни також були погоджені з ЄС, що важливо для отримання безвізового режиму. Ухвалення цих змін дозволить повноцінно запустити систему електронного декларування вже в поточному році. У зв’язку з цим громадська платформа "Реанімаційний пакет реформ" закликає Верховну Раду підтримати пропозиції президента в повному обсязі та запустити систему електронного декларування публічних службовців", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, ВР 16 лютого прийняла закон №3755 про внесення змін до закону України про протидію корупції, що стосується роботи електронної системи надання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або в органах місцевого самоврядування.

Водночас у ЄС розкритикували цей закон і наголосили, що він не відповідає антикорупційним зобов'язанням, прийнятим українським керівництвом.

25 лютого у прес-службі глави держави повідомили, що щодо закону про електронне декларування, який потрібен для безвізового режиму, продовжуються консультації з Єврокомісією з метою напрацювання можливих змін.

12 березня стало відомо, що президент Петро Порошенко застосував право вето до закону щодо електронних декларацій і повернув його до Верховної Ради із пропозиціями, погодженими з Євросоюзом.

Згідно з пропозиціями президента до ветованого ним закону про електронні декларації передбачено, що надання завідомо недостовірних відомостей в декларації чиновника, тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за надання завідомо недостовірних відомостей у декларації настає у разі, якщо такі відомості відмінні від достовірних на суму від 100 до 250 розмірів мінімальної зарплати.

Порошенко також пропонує зміни до ст. 366-1 Кримінального кодексу України: "карається штрафом від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

Крім того, передбачається можливість протягом семи днів після подачі декларації суб'єкту декларування подати виправлену декларацію.

Пропонуються також зобов'язати чиновників декларувати автомобілі вартістю не від 50 мінімальних зарплат, як зараз, а від 100.

Також пропонується зобов'язати чиновників декларувати майно протягом 60 днів після вступу закону в силу, а не у 2017 році.