Гриценко нарахував 5 осіб, які заважають працювати Верховній Раді

Народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що парламенту не дають працювати лідери фракцій, які не можуть погодити порядок денний Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у прес-офісі голови Комітету, про це він заявив, коментуючи журналістам роботу Верховної Ради.

«Зараз у парламенті є понад 400 людей, які хочуть працювати кожного дня. Їм не дають працювати п’ятеро осіб – лідери фракцій, які між собою не можуть погодити порядок денний», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Голова Комітету висловив переконання, що якби ці п’ятеро осіб пішли у відпустку або відбули у закордонні відрядження, то «голови Комітетів дуже швидко сформували б порядок денний і забезпечили 100% голосування за нього без жодних сумнівів».

На думку політика, нормально працювати в парламенті і досягати високих результатів заважає існуюча партійно-коаліційна структура.

Вихід з цієї ситуації А.ГРИЦЕНКО бачить у зміні виборчого законодавства.

«Відкривати партійні списки і робити, щоб не партійний лідер визначав, хто буде в списку, а щоб результат кожного окремого депутата визначав результат партії. І тоді лідер буде залежати від членів списку, а не навпаки. Тоді атмосфера буде формуватися зовсім по-іншому», – зазначив голова парламентського Комітету.

Він також дав оцінку роботі ВР та очолюваного ним Комітету. «За 5-бальною шкалою парламент може отримати оцінку – “три” з двома мінусами. Думаю, що наш Комітет в межах своїх повноважень спрацював на «четвірку», – сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що усі документи, які надходили в Комітет, відпрацьовувалися вчасно, і всі рішення, які пропонував Комітет, на 100% були підтримані в парламенті. Також всі рішення, які Комітет пропонував відхилити, були відхилені, а законодавчі ініціативи, що виходили від членів Комітету були позитивно сприйняті в інших комітетах ВР.

Також, говорячи про причини низької ефективності роботи ВР, А.ГРИЦЕНКО назвав існуючу партійну структуру, яка диктувала процедуру прийняття рішень.