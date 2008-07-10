КС двічі відмовився говорити, чи вбив коаліцію вихід двох нардепів

Конституційний Суд відмовив у відкритті провадження по двох поданнях стосовно діяльності демократичної коаліції після заяв про вихід з неї двох депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на прес-конференції суддя Конституційного Суду В’ячеслав ДЖУНЬ.

Він повідомив, що взагалі було три подання від різних суб’єктів, і всі вони були розподілені по трьох колегіях Конституційного Суду. “Перша і третя, наскільки я знаю, прийняли ухвалу про відмову через те, що це є непідвідомчим (Конституційному Суду – УНІАН) питанням”, - підкреслив В.ДЖУНЬ.

Він також зазначив, що не знає, коли буде розглянуте третє подання другою колегією Конституційного Суду.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова ВР А.ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція “ Наша Україна – Народна самооборона ”) про вихід з коаліції.