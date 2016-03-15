В суді зачитали обвинувачення екс-керівнику ДСНС Бочковському та його першому заступнику

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні в суді прокурор завершив зачитування обвинувального акту.

Згідно з документом, Бочковський і Стоєцький звинувачуються у вимаганні з метою одержання неправомірної вигоди, у нанесенні збитків державі своїми діями на суму близько 6,6 мільйони гривень.

Крім того, представники ДСНС озвучили в суді цивільний позов, в якому просять стягнути з обвинувачених зазначену суму.

Після зачитування обвинувального висновку суд визначив порядок подальшого розгляду справи. Колегія суддів постановила, що спочатку будуть допитані потерпілі в даній справі, потім обвинувачені, після цього досліджуватимуться письмові докази, потім буде допит свідків сторони звинувачення, свідків захисту, за необхідності, експертів. Після цього суд розгляне наявні клопотання сторін і перейде до судових дебатів.

Як повідомляв УНІАН, двох високопосадовців ДСНС затримали 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету міністрів. На ньому глава МВС Арсен Аваков заявив, що Бочковського і Стоєцького затримали за підозрою в реалізації корупційної схеми в рамках проведення держзакупівель.

У березні ж Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Бочковскому і Стоєцькому у вигляді утримання під вартою з правом внесення застав. Після виплати застави обидва вийшли із СІЗО.

2 листопада 2015 року МВС направило до суду обвинувальний акт за підозрою Бочковського і Стоєцького у вимаганні від підлеглих керівників структурних підрозділів неправомірної вигоди у вигляді коштів і земельної ділянки, внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Водночас епізод із легалізації Бочковським і Стоєцьким коштів із використанням карткових рахунків, відкритих у Банку Кіпру, виділене в окреме провадження. В рамках розслідування направлено міжнародні доручення про проведення слідчих дій у Республіці Кіпр, Белізі, США та Латвії. Слідство триває.