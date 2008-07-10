Яценюк збирається роздавати зміни до бюджету з 2-ої години ночі

Сьогоднішнє вечірнє пленарне засідання Верховної Ради закрито. Завтра робота парламенту розпочнеться о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у сесійній залі голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, «чим ближче до закінчення сесії, тим нижча політична температура». Він повідомив, що щойно завершив розмову з головою Бюджетного комітету, який повідомив, що вже з трьома фракціями ВР узгоджено бюджетні пропозиції.

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, на 16.30 призначено засідання Бюджетного комітету, і з 16.30 до 20.00 «Бюджетний комітет буде готовий ухвалити рішення і, скоріше за все, це рішення буде позитивним (стосовно змін до держбюджету)».

Голова ВР додав, що якщо це рішення буде ухвалено о 20-й годині або навіть о 2-й годині ночі, він все одно роздасть його депутатам для ознайомлення.

Він наголосив, що якщо це буде зроблено, то завтра зранку відбудеться засідання керівників фракцій, на якому буде узгоджено порядок розгляду питань в п’ятницю.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, зараз «на порядку денному питання: як проголосувати бюджет, як тимчасово фактично законсервувати політичну кризу і як закрити сесію Верховної Ради».

«Я зроблю все, щоб ви (депутати – УНІАН) до завтрашнього ранку отримали матеріали для завтрашнього засідання парламенту», - сказав А.ЯЦЕНЮК і висловив сподівання, що завтрашні голосування будуть результативними.

Голова ВР також додав, що завтра проситиме депутатів повернутись до розгляду низки раніше непідтриманих питань, зокрема, чотирьох соціальних питань, а також законопроекту про безпеку дорожнього руху.