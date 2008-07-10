Ющенко вніс до ВР свій "оптимальний" законопроект про зміни до бюджету

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

“Необхідність цих змін була зрозуміла ще під час прийняття Закону України «Про Державний бюджет на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України». Глава держави підписав цей закон, виходячи з необхідності введення в дію нових соціальних стандартів життя громадян. Водночас законом уряду було надано доручення розробити та внести на розгляд Верховної Ради зміни до бюджету до 1 березня 2008 року. Цю норму закону урядом було проігноровано”, йдеться у повідомленні прес-служби.

На думку Президента України, положення урядового законопроекту про внесення змін до бюджету несуть в собі низку ризиків. Зокрема, цей законопроект передбачає занижені доходи бюджету внаслідок заниження макроекономічних показників, які використовувались для розрахунку показників бюджету. Так, урядом закладається прогноз інфляції на рік на рівні 15,9%, в той час як уже за 6 місяців цей показник сягнув 15,5%.

Крім того, В.ЮЩЕНКО вважає, що урядовий законопроект не передбачає у необхідному обсягу видатків, важливість і нагальність яких підтверджена відповідними рішеннями РНБО, указами Президента, зокрема, на проведення експерименту з побудови доступного житла, наповнення Аграрного фонду в обсягах, що дозволять йому виконувати свої функції з ринкового регулювання цін на зерно, збалансування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України», відновлення інформаційної безпеки держави, підвищення боєздатності армії, якості освіти тощо.

“Законопроект, внесений Президентом України, позбавлений цих недоліків, водночас він переорієнтовує зміни до бюджету в інвестиційний бік. Крім бюджетного кредитування НАК «Нафтогаз України» на закачку природного газу у сховища, яке необхідно напередодні очікуваного підвищення цін на газ, він передбачає необхідні видатки на добудову Дністровської ГАЕС, побудову доступного житла, збільшення боєздатності армії, підвищення якості освіти, виготовлення і трансляцію телерадіопрограм на державні потреби, збереження природного та заповідного фонду”, йдеться у повідомленні прес-служби.

У президентському законопроекті також присутня соціальна складова. Передбачено збільшення грошового забезпечення військовослужбовців (які не залежать від розміру мінімальної заробітної плати) та побудову житла для них.

На думку Президента України, внесений ним законопроект є оптимальним для підтримання сталих темпів розвитку країни, приборкання інфляції, вирішення найважливіших державних проблем.