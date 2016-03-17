Парламентські слухання щодо стратегії реінтеграції Криму вирішено провести аж у червні
18:12, 17 березня 2016Політика
309 0
Верховна Рада ухвалила постанову про проведення парламентських слухань на тему “Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи”.
Рада в червні проведе слухання щодо стратегії реінтеграції Криму / panoramio.com
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект постанови №4065 проголосували 229 із 322 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
ВР вирішила провести такі слухання в залі пленарних засідань 15 червня 2016 року о 15:00.
Постановою передбачено запросити до участі в парламентських слуханнях представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських та міжнародних організацій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter