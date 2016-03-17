Парламентські слухання щодо стратегії реінтеграції Криму вирішено провести аж у червні

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект постанови №4065 проголосували 229 із 322 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

ВР вирішила провести такі слухання в залі пленарних засідань 15 червня 2016 року о 15:00.

Постановою передбачено запросити до участі в парламентських слуханнях представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських та міжнародних організацій.

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