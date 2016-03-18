У ВР створили міжфракційне об’єднання для боротьби з "русским миром"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Народного фронту».

Зазначається, що від «Народного фронту» до цього міжфракційного об’єднання увійшли Андрій Левус, Сергій Висоцький, Олег Медуниця, Микола Княжицький та Олена Масоріна.

Як зазначив голова МФО «Наступ» Андрій Левус, головне завдання – «очищення України від гідри «русского мира»».

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«Питання в тому, що уже два роки триває війна. Але глибоко в тилу, в інформаційному, політичному та економічному просторі триває внутрішня окупація. Головне завдання, яке ставить перед собою наша група, це очищення економіки від російського впливу. Ми знаємо, що близько 40% сектору економіки і значна частина фінансового сектору знаходиться дотепер в руках російських олігархів. І вони, звісно, впливають і на економіку, і на політику», - сказав Левус.

«Крім того, неочищений інформаційний простір. Ми бачимо заборонених співаків, ми бачимо заборонені канали та численні інформаційні операції, які проводить Росія на території України», - додав народний депутат.

Крім того, Левус наголосив на можливості реваншу проросійських політичних сил на території України. Зокрема, за його словами, МФО «Наступ» вимагатиме заборону діяльності та арешт Віктора Медведчука і його руху «Український вибір», і вже розпочала за цю ініціативу збір підписів у парламенті.