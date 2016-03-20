Ложкін: Основні кандидати у прем'єри – Яресько та Гройсман, а я не претендую

Про це він розповів в ефірі Радио Вести.

Відповідаючи на питання журналіста, чи претендує він на посаду глави уряду, Ложкін заявив: «Не претендую, більш того, в книзі («Четверта Республіка. Чому Європі потрібна Україна, а Україні - Європа» - УНІАН) про це в передмові написано».

Зазначимо, що раніше деякі ЗМІ з посиланням на свої джерела в Адміністрації президента повідомляли, що кандидатура Ложкіна нібито розглядається для призначення в уряд.

Крім того, Ложкін заявив, що нового прем'єра повинні підтримати хоча б три парламентські фракції.

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«Безумовно (Арсеній Яценюк - УНІАН) коли-небудь піде (з посади прем'єра - УНІАН). Зараз ведуться активні переговори щодо формування можливої нової коаліції або за збереження старої», - зазначив він.

«Зараз питання не в тому, чи йде Яценюк, а чи буде сформована нова коаліція і під кого. Основні претенденти відомі – Яресько та Гройсман, і в залежності від того, кого підтримають хоча б три парламентські фракції, той, ймовірно, і буде проголосований прем'єром», - додав Ложкін.

При цьому він додав, що йому складно зараз оцінювати їх шанси, тому що він «не розуміє до кінця підсумків коаліційних переговорів».

«На сьогоднішній день мені невідомо, що є остаточні домовленості стосовно кого б то не було. Я б зараз не займався оцінкою шансів, я б почекав, принаймні, 2-3 дні, ось в понеділок-вівторок будуть активні консультації, після яких буде зрозуміліше, формується нова коаліція під прем'єра Гройсмана чи під прем'єра Яресько. А сьогодні шанси одні, а завтра інші, і немає сенсу їх оцінювати», - заявив глава АП.

Ложкін зазначив, що у Верховній Раді багато хто не підтримує ідею повністю технократичного уряду, яку пропонує міністр фінансів Наталія Яресько.

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«Дуже багато не підтримують в принципі в депутатському корпусі ідею повністю технократичного уряду, яку пропонує Яресько і, напевно, це знижує її шанси», - сказав він.

Однак, на думку глави Адміністрації, прихід технократів в кризовий період, в період відсутності консенсусу між ключовими політичними гравцями є одним з можливих виходів з кризи.

Крім того, Ложкін додав, що «команда Яценюка, в моєму уявленні, в тому числі і Яресько готова підтримати».