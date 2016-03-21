У МЗС України відреагували на заборону Геращенко в'їжджати до Росії

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України у зв’язку з забороною народному депутату Геращенко на в’їзд до Росії.

Як наголошується в заяві, "не допустивши Ірину Геращенко до участі у судовому засіданні в рамках сфабрикованого процесу у справі Надії Савченко, російська влада цілеспрямовано створила штучні перешкоди представнику України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи для виконання своїх безпосередніх функцій".

У МЗС наголосили, що такий крок російської влади є грубим порушенням зобов'язань Росії у рамках Мінських домовленостей щодо звільнення заручників та незаконно утримуваних осіб, зокрема п.5 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, а також п.6 Комплексу заходів, який був схвалений главами держав у Нормандському форматі, зокрема Росії, 12 лютого 2015 року та підтверджений резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).

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МЗС України вимагає від російської сторони негайно скасувати це рішення, а також вжити всіх необхідних заходів з метою уникнення будь-яких подальших провокацій щодо родичів, близьких та адвокатів Савченко, українських та іноземних журналістів, правозахисників, народних депутатів України, а також усіх інших представників України та міжнародного співтовариства, які присутні під час виголошення вироку.

Як повідомляв УНІАН, Геращенко, яка у складі української парламентської делегації прямувала до російського міста Донецьк на суд, який оголошує вирок викраденій та вивезеній в РФ українській льотчиці Савченко, заборонили в’їзд на територію Росії. Також було повідомлено, що Геращенко заборонено в’їзд до РФ до 2021 року.