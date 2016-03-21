Рада внесла зміни в закон про очищення влади, якими пропонується люструвати суддів КС і кандидатів у президенти

Авторами законопроекту (реєстраційний номер 2695) є депутати Єгор Соболєв (фракція "Самопоміч"), Леонід Ємець (фракція "Народний фронт"), Ігор Алексєєв (фракція "Народний фронт").

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Даним законопроектом пропонується розширити перелік осіб, які потрапляють під дію даного закону, зокрема, йдеться про кандидатів у народні депутати, у депутати Верховної ради Автономної республіки Крим, обласні, районні, міські, районні у містах, сільські, селищні ради, на пост президента, на посади сільських, селищних, міських голів в порядку, визначеному законодавством, суддів Конституційного суду, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та/або реалізує державну податкову та/або митну політику (Державна митна служба, Державна податкова адміністрація, Державна податкова служба, Міністерство доходів і зборів), осіб, які обіймають посади (перебувають на службі) в органах прокуратури.

Законопроектом пропонується внести суттєві змін до закону "Про очищення влади", Кодексу про адміністративні правопорушення, законів "Про відновлення довіри до судової влади", "Про запобігання корупції", "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України".

Запропоновані зміни стосуються сфери застосування Закону, посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади, критеріїв очищення влади, механізму проведення перевірок, державного органу, відповідального за проведення перевірок.

В пояснювальній записці зазначається, що проектом закону "з метою уникнення неправильного тлумачення норм закону стосовно посад, щодо яких застосовуються заходи з очищення влади деталізується сфера застосування, а саме – його положення застосовуються до посадових, службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, в тому числі посадових осіб в їх апаратах та секретаріатах, крім того, норми закону не застосовуються до осіб, народжених після 1 січня 1996 року".

Законопроектом пропонується створити, виходячи із кола повноважень, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.