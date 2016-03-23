Мер Роттердама голосуватиме за ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС

Про це він сказав під час зустрічі з мером Києва Віталієм Кличком, який перебуває з візитом в Нідерландах.

Як повідомляє прес-служба Київського міського голови, під час спілкування йшлося про майбутній консультативний референдум щодо ратифікації угоди про асоціацію між Україною і ЄС, який відбудеться в Нідерландах 6 квітня.

Кличко зазначив, що "ситуація з можливими результатами цього референдуму для України не дуже райдужна, бо багато різних чуток і версій за що саме голландці голосуватимуть на референдумі".

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"Тут лякають людей, що йдеться про вступ України до Євросоюзу, про нібито загрозу потоків мігрантів, про розповсюдження корупції і втрату ринків для голландського бізнесу. Але ж це не так! Йдеться про асоціацію з ЄС, про перспективу України. Бо це - шанс для України стати сильнішою, залишитися незалежною державою і втілити реформи. А для Європи це - можливість отримати надійного і розвиненого партнера та сусіда", - підкреслив мер Києва.

Він зазначив, що приїхав з братом у Нідерланди, щоб донести голландцям, за що саме вони голосуватимуть, і чому це так важливо і для України, і для Європи.

Мер Роттердама в свою чергу запевнив Кличка, що голосуватиме на референдумі за ратифікацію угоди про асоціацію між Україною і ЄС.