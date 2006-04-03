Мер Чернівців пішов на четвертий термін

Чернівецька міська територіальна виборча комісія офіційно оголосила мером міста нинішнього міського голову Миколу ФЕДОРУКА, який обійматиме цю посаду вчетверте поспіль.

Як передає кореспондент УНІАН, кандидатуру позапартійного М.ФЕДОРУКА підтримали 43 тисячі 714 чернівчан (близько 40% від тих, хто взяв участь у голосуванні), повідомили УНІАН у Чернівецькій ТВК.

У виборах Чернівецького міського голови загалом взяли участь 109 тисяч 706 виборців, з них 4 тисячі 198 не підтримали жодного кандидата на посаду міського голови. 1 тисячу 984 бюлетенів визнано недійсними.

Другим на виборах мера став самовисуванець, член «Народного Союзу Наша Україна», заступник голови облдержадміністрації Михайло СЕНИЧАК, третім - голова міської організації НСНУ Валерій ЧИНУШ, четвертим лідер міського «Опозиційного блоку «НЕ ТАК!», президент опозиційної телекомпанії ТВА Василь ЗАБРОДСЬКИЙ.