Мінкульт України не ініціюватиме внесення Земфіри до списку осіб, що загрожують нацбезпеці

Про це УНІАН повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр культури України В'ячеслав Кириленко.

«Міністерство культури не розглядатиме питання внесення її (Земфіри – УНІАН) до цього списку, тому що ці питання розглядає Служба безпеки України. Моя особиста позиція – Земфіра не повинна була так ставитися до людей з українським прапором на концерті в Литві», - сказав Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Земфіра під час свого концерту у Вільнюсі двічі в грубій формі попросила фанатів прибрати прапор України, після чого більшість українських шанувальників її творчості залишили зал.

У липні 2015 року Земфіра продемонструвала іншу позицію, коли під час виступу на рок-фестивалі Tbilisi Open Air 2015 в Грузії розгорнула на сцені український прапор і повісила його на стійку мікрофона.

До оприлюдненого Міністерством культури переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, увійшли відомі своєю антиукраїнською позицією діячі російського шоу-бізнесу: Йосип Кобзон, Олег Газманов, Микита Міхалков, Володимир Кучеренко, Єгор Холмогоров, Михайло Хазін та інші.

З лютого 2014 року Росія окупувала частину території України – Крим і східну частину Донбасу і розв'язала кровопролитну війну, яка триває й досі і в ході якої було вбито близько 10 тис. осіб. Крім того, майже 2 млн людей були змушені покинути свої домівки Велика частина населення РФ продовжує схвалювати дії керівництва своєї країни.