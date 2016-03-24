Мінкульт України не ініціюватиме внесення Земфіри до списку осіб, що загрожують нацбезпеці
Міністерство культури України не ініціюватиме внесення російської співачки Земфіри до переліку осіб, що загрожують національній безпеці України.
Про це УНІАН повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр культури України В'ячеслав Кириленко.
«Міністерство культури не розглядатиме питання внесення її (Земфіри – УНІАН) до цього списку, тому що ці питання розглядає Служба безпеки України. Моя особиста позиція – Земфіра не повинна була так ставитися до людей з українським прапором на концерті в Литві», - сказав Кириленко.
Як повідомляв УНІАН, 21 березня Земфіра під час свого концерту у Вільнюсі двічі в грубій формі попросила фанатів прибрати прапор України, після чого більшість українських шанувальників її творчості залишили зал.
У липні 2015 року Земфіра продемонструвала іншу позицію, коли під час виступу на рок-фестивалі Tbilisi Open Air 2015 в Грузії розгорнула на сцені український прапор і повісила його на стійку мікрофона.
До оприлюдненого Міністерством культури переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, увійшли відомі своєю антиукраїнською позицією діячі російського шоу-бізнесу: Йосип Кобзон, Олег Газманов, Микита Міхалков, Володимир Кучеренко, Єгор Холмогоров, Михайло Хазін та інші.
З лютого 2014 року Росія окупувала частину території України – Крим і східну частину Донбасу і розв'язала кровопролитну війну, яка триває й досі і в ході якої було вбито близько 10 тис. осіб. Крім того, майже 2 млн людей були змушені покинути свої домівки Велика частина населення РФ продовжує схвалювати дії керівництва своєї країни.