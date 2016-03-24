Гройсман не виключає, що першим заступником голови парламенту може стати представник БПП
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман не виключає, що першим заступником голови парламенту може стати представник фракції “Блоку Петра Порошенка”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо того, за якою фракцією буде посада першого віце-спікера парламенту, якщо головою парламенту буде представник “Народного фронту”.
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Гройсман зауважив, що необхідно “зберегти баланс і противаги влади”.
“Дуже важливо, щоб була передана позиція спікера, якщо відбудеться формування нового уряду, і на це буде згода коаліції, насправді, до “Народного фронту”. І таким чином буде баланс і противага влади”, - сказав він.
Так, щодо того, хто буде першим віце-спікером, Гройсман висловив думку, що це “може бути дзеркальна ситуація від тієї, яку ми мамо сьогодні, щодо політичної приналежності”.