БПП вирішив подати заявку на членство у ЄНП

Про це йдеться у прес-релізі партії за підсумками 12-го позачергового з’їзду партії, оприлюдненому у Facebook.

"З’їзд партії також ухвалив звернення до Європейської народної партії щодо членства "БПП "Солідарність" у найбільшому партійному об’єднанні Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

"БПП "Солідарність" просить ЄНП розглянути найближчим часом надання їй статусу спостерігача в ЄНП.

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"Сьогодні, коли європейські цінності знаходяться в небезпеці, правоцентристські сили Європи повинні виступити єдиним фронтом, щоб захистити демократію, свободу і повагу до людської гідності. Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" готова стати надійним партнером у цьому процесі", - сказано у повідомленні.

Коментуючи рішення, народний депутат Сергій Березенко сказав: "Наша партія прагне стати членом великої сім’ї Європейської народної партії. Отримання членства "БПП "Солідарність" у ЄНП дозволить впливати на процес ухвалення рішень на рівні ЄС, сприятиме розвитку більш тісних контактів з іншими партіями країн Євросоюзу".