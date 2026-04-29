Енергетична криза вбиває малі аеропорти Європи, - Euronews

Наслідки іранської авантюри Трампа стають усе масштабнішими.

Енергетична криза, спричинена блокадою Ормузької протоки, завдає значних проблем малим аеропортам Європи, які є більш залежними від найменших коливань попиту на авіаперевезення. Про це пише Euronews.

Видання зазначає, що зростання цін на авіаційне паливо змусило авіаперевізників не лише до підвищення цін на авіаквитки, але також і до скорочення значної кількості рейсів. І під "ніж" потрапили в першу чергу польоти на короткі відстані до регіональних аеропортів.

Як повідомляє Міжнародна рада аеропортів Європи (ACI EUROPE), такі рейси завжди були найменш прибутковими. До того ж цей сегмент авіаринку так і не зміг повністю відновитися після епідемії COVID, хоча пасажиропотік у більших аеропортах зріс більш ніж на 16% порівняно з допандемійними часами.

"Поточний рівень цін на авіаційне паливо та перспектива нової кризи вартості життя означають, що багато регіональних аеропортів на нашому континенті, ймовірно, зіткнуться як з шоком пропозиції, так і з шоком попиту. Для них це не що інше, як екзистенційна загроза", – заявив генеральний директор ACI EUROPE Олів'є Янковець.

Разом з тим в ACI Europe наголосили, що регіональні аеропорти є критично важливими для транспортної інфраструктури Європи, забезпечуючи третину повітряних перевезень та сприяючи розвитку єдиного ринку ЄС.

В ACI EUROPE вже закликають владу призупинити стягнення частини податків з малих аеропортів, щоб полегшити ситуацію під час енергетичної кризи.

Проблеми ринку авіаперевезень: останні новини

Як писав УНІАН, угорський лоукостер Wizz Air може зіткнутися з серйозними проблемами через нестачу авіаційного палива, спричинену війною в Ірані. Компанія має нижчий рівень хеджування паливних ризиків (55%) порівняно з конкурентами, тому швидше відчує зростання цін і фінансовий тиск. Це може призвести до введення паливних зборів, скасувань рейсів, скорочення маршрутів і погіршення сервісу в літній сезон.

Також ми розповідали, що європейські авіакомпанії використовують кризу з авіаційним паливом як аргумент для скасування або послаблення низки регуляцій, зокрема щодо багажу, компенсацій пасажирам і екологічних зборів. Галузь стверджує, що чинні правила разом зі зростанням цін на паливо погіршують її конкурентоспроможність і бізнес-модель, особливо для лоукостерів.

