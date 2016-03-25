Гройсман не бачить Демчишина в майбутньому уряді - Ляшко

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив у коментарі журналістам після презентації Гройсманом його програми як прем`єра лідерам фракцій, відповідаючи на питання, чи називалися прізвища можливих кандидатів на посади міністрів.

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"Я поставив чітку вимогу відставки міністра енергетики Демчишина", - сказав Ляшко.

"Претендент на прем`єра Гройсман запевнив мене, що він не бачить Демчишина в майбутньому складі уряду", - сказав Ляшко.

Разом з тим, в інтерв`ю телеканалу "Рада" Гройсман назвав прізвища тих, хто, як він вважає, гідний представляти новий уряд.

На його думку, це колишній віце-прем`єр-міністр - міністр фінансів Словаччини Іван Міклош, нинішні перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов та заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків, повідомили у прес-службі голови Верховної Ради..

"Люди, які можуть сьогодні відкрито, можуть сьогодні публічно якісно презентувати український уряд не просто словами, а конкретними справами. Якщо сформувати таку команду – людей, які готові вірою і правдою слугувати суспільству, – я вважаю, що це буде запорука успіху", - заявив Гройсман.

Разом з тим, голова ВР зазначив, що склад команди потенційно майбутнього Кабміну несформований та є предметом консультацій.

Гройсман також зазначив, що у випадку підтримки його кандидатури на посаду прем`єр-міністра коаліцією Верховної Ради, фракціями та народними депутатами, "готовий взяти на себе відповідальність, коли ми зможемо сформувати не популістську, професійну коаліцію і професійний уряд".