Ляшко сумнівається, що до 29 березня буде сформовано нову коаліцію й уряд

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після презентації головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом його програми як кандидата на посаду прем'єра лідерам фракцій.

"У мене є великі сумніви, що до вівторка, до 29 березня, буде сформована нова коаліція, новий уряд і проголосований новий прем'єр-міністр", - сказав Ляшко.

Крім того, Ляшко вкотре наголосив на вимогах Радикальної партії, які мають бути записані в коаліційній угоді: відмова від особливого статусу для Донбасу, заборона на підвищення пенсійного віку, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення, скасування оподаткування пенсій.

"Ми чекаємо від наших партнерів потенційних відповідей на питання, чи підтримують вони ці наші вимоги. Якщо підтримують — ми готові брати участь у формуванні коаліційної угоди, якщо не підтримують — ми не будемо формувати угоду ні під шановного пана Гройсмана, ні під менш шановного пана Порошенка і будь-кого іншого", - наголосив Ляшко.

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Як повідомляв УНІАН, 24 березня фракція "Блоку Петра Порошенка" запропонувала кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. Сам Гройсман заявив про готовність взяти відповідальність й очолити уряд, якщо його кандидатуру підтримає майбутня коаліція.

Сьогодні Ляшко заявив, що його фракція поки не бачить можливості підтримати кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єра.